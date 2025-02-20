Van'da Dursak Tırda 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 69 düzensiz göçmen tırın dorsesinde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda, Ünseli Mahallesi'nde durdurulan bir tırda dikkat çeken bir durumla karşılaşıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan detaylı aramada, tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak E.T, B.Ö, S.Ş, M.G ve F.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Muradiye Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından bu durumu kamuoyu ile paylaştı.

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtirken, yaşanan bu olayın bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı alınan önlemlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.