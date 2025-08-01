Van'da Erçek Gölü'ne Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Van'da Devrilen Otomobil Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Van'ın Özalp-Van kara yolunda, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda Erçek Gölü'ne devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobildeki 3 kişi ciddi şekilde yaralanırken, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'da Erçek Gölü'ne devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan 3 kişi araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.