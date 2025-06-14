DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Van'da Ev Yangınında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ev yangınında 14 yaşındaki Mehmet Celayir yaşamını yitirdi. Yangın sebebi henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:10
Van'da Ev Yangınında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'da Trajik Yangın Olayı

Van'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli Mahallesi'nde meydana gelen bir ev yangınında 14 yaşındaki Mehmet Celayir hayatını kaybetti. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Acil Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı, ancak ne yazık ki Mehmet Celayir kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu üzücü olay, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı
7
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi