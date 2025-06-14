Van'da Ev Yangınında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'da Trajik Yangın Olayı

Van'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli Mahallesi'nde meydana gelen bir ev yangınında 14 yaşındaki Mehmet Celayir hayatını kaybetti. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Acil Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı, ancak ne yazık ki Mehmet Celayir kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu üzücü olay, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.