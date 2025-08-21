DOLAR
Van'da evlat nöbeti: Aileler DEM Parti binası önünde eylemini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanıp Türk bayraklarıyla yürüdü; anne-babalar evlatlarına teslim çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:27
Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eylemde duygusal çağrılar

Eyleme katılan Fevzi Yağmur, oğlundan uzun yıllardır haber alamadığını söyledi. Yağmur, "Oğlum, bizi görüyorsan ne olursun devlete teslim ol. Dağ başında size hayır yok. Gece gündüz sizin peşindeyiz. Seni bu yaşına getiren anne ve babana karşı utanmıyor musun? Devlete teslim ol oğlum. Devlet bize sahip çıkıyor, her zaman bizim yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Abdullah Arslan ise kardeşinden 4 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "Kardeşimi kandırıp götürdüler. Kardeşime çağrıda bulunuyorum, güzel ülkemize teslim ol, seni bekliyoruz. Kardeşim inşaat mühendisliği bölümünü okuyordu. Kandırdılar, götürdüler. Kardeşim, annemiz çok hasta, ne olur geri dön." diye konuştu.

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım