Van'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Van'da İki Araç Çarpıştı

Van'ın Erciş ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Erciş-Van kara yolunun Sahil Yolu Kavşağı'nda gerçekleşti. Plakaları öğrenilemeyen bir minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından her iki araçta yaralanan toplamda 8 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.