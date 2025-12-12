Van'da Gevaş, Muradiye ve Özalp Hastanelerine 'Anne-Bebek Dostu' Unvanı

Van'da 3 Devlet Hastanesine Anne-Bebek Dostu Unvanı

Sağlık Bakanlığı değerlendirmesi sonucu üç hastane onaylandı

Gevaş, Muradiye ve Özalp devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Anne-Bebek Dostu Hastane unvanını almaya hak kazandı.

Bakanlık denetim ekibi tarafından yapılan incelemelerde; hastanelerde doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası süreçlerin anne ve bebek odaklı yürütülmesi, mahremiyet ve güvenlik önlemlerinin sağlanması, anne dostu doğum uygulamaları ile bebek dostu hizmet standartlarına uyum detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan denetimlerde üç hastanenin de tüm kriterleri başarıyla yerine getirmesi, ilde sunulan doğum hizmetlerinin niteliğinin ulusal standartlarla uyumlu olduğunu gösterdi.

Bu başarı, il genelinde anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının güçlenmesine katkı sağlarken; sağlık tesislerinde kaliteli ve güvenli doğum hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

VAN’DA GEVAŞ, MURADİYE VE ÖZALP DEVLET HASTANELERİ, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA “ANNE-BEBEK DOSTU HASTANE” UNVANINI ALMAYA HAK KAZANDI.