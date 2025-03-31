Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılığı önlemek için titiz çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 14 zanlıyı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonların devam edeceği ve bu tür faaliyetlerle mücadelenin süreceği vurgulandı.