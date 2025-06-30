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Van'da Gölde Serinleyen Genç Boğuldu

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 23:35
Van'da Gölde Serinleyen Genç Boğuldu

Van'da Göl Faciası: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trajik olay, serinlemek için göle giren bir gencin boğulmasıyla sonuçlandı. Yeşilsu Mahallesi yakınlarında gerçekleşen olayda, 15 yaşındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, gölde arama çalışmalarına başladı. Kurbağa Adamlar, Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç Ekipleri, genç gence ulaştı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Ancak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren genç boğuldu.

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