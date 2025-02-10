Van'da Hediyelik Ürünler Tanıtım Sergisi Açıldı

Van'da Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi Açıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle, kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtmasına olanak sağlamak amacıyla "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" düzenlendi.

Van TSO'daki sergide, çeşitli kadın kooperatiflerinin ve bireysel kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Destek Sözleriyle Açılış

Açılışta bir konuşma yapan Van TSO Başkanı Necdet Takva, kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini vurgulayarak, "Kadın emeğinin kentin kalkınmasında daha görünür hale getirilmesi gerekiyor. Burada üreten kadınlarımızla sohbet etme fırsatı bulduk. Sergideki eserler gerçekten eşsiz. Bu emeği değerli kılmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Güçlendirme ve Destek Mesajları

TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ise etkinliklerin önemine değinerek, "Kadınlarımız girişimci sayısındaki artışla birlikte üretim yapıyor ama satış konusunda zorluklar yaşıyorlardı. Bu sergiyle hem tanıtım hem de satış için kadınlarımızı desteklemek istedik." şeklinde konuştu.

İlgi Çeken Ürünler ve Temaslar

Kadın girişimci Zeynep Özalp Kaya ise, "Mağazamızda ücretsiz çini ve seramik eğitimi veriyoruz. Eğitim alan kadınlarımız burada eserlerini tanıtma fırsatı yakaladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bahçesaray'dan hediyelik eşya üreten Türkan Başgül, "Yaptığımız ürünlerle ilimizi tanıtıyoruz. Ev sahipliği yapan Van TSO'na teşekkür ederiz." dedi.

Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de, bal üretimi yaptıklarını ve sergi aracılığıyla ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını belirtti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtabilmesi amacıyla "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" sergisi açıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtabilmesi amacıyla "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" sergisi açıldı.