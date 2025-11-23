Van'da Hilal Görsel Şölen Yarattı

Van’da gün batımının ardından beliren ince hilal, kent ve Van Gölü sahilinde izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:46
Van'da Hilal Görsel Şölen Yarattı

Van'da Hilal Görsel Şölen Yarattı

Gün batımında ortaya çıkan ince ay, vatandaşları büyüledi

Van’da gün batımının ardından ortaya çıkan hilal, kentte adeta tablo gibi bir manzara oluşturdu.

Gökyüzünü süsleyen ince hilal, bulutlarla zaman zaman oluşturduğu uyumlu görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İnce hilalin süzülen parlak ışığı, şehir siluetiyle birleşerek görsel bir şölen sundu.

Gözlem süresinin kısa olduğu hilal evresi, özellikle Van Gölü sahili kesiminde bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

VAN SEMALARI, GÜN BATIMININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN HİLAL AY MANZARASIYLA ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN...

VAN SEMALARI, GÜN BATIMININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN HİLAL AY MANZARASIYLA ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU. VAN GÖLÜ'NÜN EŞSİZ SİLUETİ ÜZERİNE YANSIYAN AY, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

VAN SEMALARI, GÜN BATIMININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN HİLAL AY MANZARASIYLA ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN...

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Çal’da Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 10 Yaralı
2
Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı
5
İstanbul'da göktaşı iddiası: Küçükçekmece semalarında gizemli ışık
6
Nazilli'de 16 Yaşındaki Cennet Ovalı Av Tüfeğiyle Ölü Bulundu

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik