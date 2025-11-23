Van'da Hilal Görsel Şölen Yarattı
Gün batımında ortaya çıkan ince ay, vatandaşları büyüledi
Van’da gün batımının ardından ortaya çıkan hilal, kentte adeta tablo gibi bir manzara oluşturdu.
Gökyüzünü süsleyen ince hilal, bulutlarla zaman zaman oluşturduğu uyumlu görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İnce hilalin süzülen parlak ışığı, şehir siluetiyle birleşerek görsel bir şölen sundu.
Gözlem süresinin kısa olduğu hilal evresi, özellikle Van Gölü sahili kesiminde bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.
