Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'da Yangın Paniği: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir iş merkezinde bu sabah erken saatlerde çıkan yangın, önemli hasarlara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde büyük bir paniğe sebep oldu.

Yangının bildirilmesi üzerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, toplamda 4 dükkanda ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının tam sebebi ve oluşan maddi zararlar netleşmeye devam ediyor.

