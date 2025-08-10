DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.420,78 -1,27%

Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanın hasar görmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:20
Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'da Yangın Paniği: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir iş merkezinde bu sabah erken saatlerde çıkan yangın, önemli hasarlara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde büyük bir paniğe sebep oldu.

Yangının bildirilmesi üzerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, toplamda 4 dükkanda ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının tam sebebi ve oluşan maddi zararlar netleşmeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanda hasara neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanda hasara neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanda hasara neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanda hasara neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
3
Şırnak'ta Şehit Oğluna Duygusal Doğum Günü Sürprizi
4
Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
5
Van'da 43 Şüpheli Kaçakçılık Operasyonlarında Yakalandı
6
İstanbul'dan Ankara'ya Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı
7
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı