Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Yeni Yılı Eylemle Karşıladı

Van'de bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde yapmış oldukları eylem ile yeni yıla girdi. Belediye binasının önünde kurulan çadırda ateş yakarak ısınan işçiler, "İş, aş, ekmek", "Adalet istiyoruz", "Davamız ekmek davasıdır", ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı.

Sendika Temsilcilerinin Açıklamaları

İşçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediyelerde işçi kıyımlarının başladığını belirtti. Türkiye genelindeki işten çıkarmalar, sürgünler ve baskılara dikkat çeken Özdemir, "Van'da 850 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla büyük bir kıyım yaşandı. Bunun mücadelesini veriyoruz. Halka hizmet etme vaadiyle gelen belediye başkanları, halka hizmet etmek yerine işçilere zulüm etmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı akşamında işten atılan emekçi kardeşleriyle bir arada olduklarını vurgulayan Özdemir, "Tarihe destanlaşarak yazılan bu mücadele inşallah zaferle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

Mağduriyet Artıyor

İşçilerin eylemlerinin sekiz aydır sürdüğünün altını çizen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarılanların mağduriyetinin her geçen gün arttığını belirtti. Akdeniz, "Yeni bir yıla giriyoruz. Hizmet-İş Sendikamızın genel başkan vekilinin burada olması ve işten çıkarılan arkadaşlarımızla yeni yıla girmesi bizleri mutlu etti. Bugün de devlet büyüklerimize bir mesaj vermek için toplandık. 'Van'da 8 aydır mağduriyet var' diyoruz. Eylemlerimiz devam edecek. Geri adım atmayacağız" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde yeni yıla eylem yaparak girdi. Belediye binası önünde kurulan çadırda ateş yakarak ısınan işçiler, "İş, aş, ekmek", "Adalet istiyoruz", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, yeni yılda da seslerini duyurmaya çalıştı.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde yeni yıla eylem yaparak girdi. Belediye binası önünde kurulan çadırda ateş yakarak ısınan işçiler, "İş, aş, ekmek", "Adalet istiyoruz", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, yeni yılda da seslerini duyurmaya çalıştı.