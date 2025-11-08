Van'da Jandarma 304 Paket Kaçak Sigara, 45 Paket Çay ve 162 Gümrüksüz Eşya Ele Geçirdi

Van'da jandarma operasyonlarında 304 paket sigara, 45 paket çay ve 162 parça gümrüksüz eşya ele geçirildi; iki şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna göre işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:47
Van'da jandarma operasyonunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi

Operasyon detayları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı noktalarda yapılan yol arama ve kontrol faaliyetleri sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Başarılı operasyonlardan ilki, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edildi. Yapılan aramada 162 parça kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli V.Ö. (41) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyon ise İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkiinde gerçekleştirildi. Yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta 304 paket kaçak sigara ile 45 paket çay ele geçirildi. Bu olayla ilgili şüpheli M.Ö. (35) hakkında yine 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve kontrollerine kararlılıkla devam ediyor.

