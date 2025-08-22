DOLAR
Van'da Jandarma Operasyonu: Ev Çatısı ve Bahçede 127 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Van'da jandarma operasyonunda evin çatısı ve bahçesinde yetiştirilen 127 kök kenevir, 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:00
İl Jandarma Komutanlığı'nın narkotik çalışması sonuç verdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, evin çatısında ve bahçesinde yetiştirilen 127 kök kenevir bulundu.

Evde yapılan aramada 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

