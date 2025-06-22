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Van'da Kaçak Avlanan 1.5 Ton İncik Kefali Suya Bırakıldı

Van'da jandarma ekipleri, kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram inci kefalini suya geri bıraktı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 10:05
Van'da Kaçak Avlanan 1.5 Ton İncik Kefali Suya Bırakıldı

Van'da Kaçak Avlanan İncik Kefali Korundu

Van'da jandarma ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde 1 ton 500 kilogram canlı inci kefalini kaçak avlanmaktan kurtardı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla denetimlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Denetimlerin Etkili Sonuçları

Jandarma ekipleri, devriye faaliyetleri, hava araçları, botlar ve termal kameralar kullanarak ince kefal türünün korunmasına yönelik yoğun bir çaba içindeler. Son olarak, 15-21 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, yaklaşık 50 metre ağ ile birlikte kaçak avlanmış canlı balık ele geçirildi.

Doğaya Dönüş

Eldeki canlı inci kefalleri, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde suya geri bırakıldı. Bu durum, Van Gölü’nün ekosisteminin korunmasına katkı sağlarken, bölgedeki doğal dengeyi de koruma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Jandarma ekiplerinin bu tür denetimlerine ve doğayı koruma çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram canlı inci...

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı.

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