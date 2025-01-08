DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Van'da Kaçakçıların Terk Ettiği Düzensiz Göçmen Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Van'da jandarma, kaçakçıların terk ettiği ve donmak üzere olan düzensiz göçmeni kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:17
Van'da Kaçakçıların Terk Ettiği Düzensiz Göçmen Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kaçakçıların Terk Ettiği Düzensiz Göçmen Jandarmanın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların rahatsızlandığı için arazide bıraktığı düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla özverili çalışmalarını sürdürmekte.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, yurda yasa dışı yollarla getirilen düzensiz göçmenlerin batı illerine taşınacağı bilgisi elde edildi. Hemen ardından Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi kırsalında bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, dron ve ayak izi takibi yaparak düzensiz göçmenlerin yerini tespit etti.

Operasyon sırasında, yaya olarak ilerleyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı ve bir şüpheli olan G.Y. gözaltına alındı. Ekipler, yapılan görüşmelerde düzensiz göçmenlerden birinin rahatsızlandığını ve arazide bırakıldığını öğrenince, bölgeyi tarayarak bu göçmene ulaşma çabası içerisine girdi.

Nabzı düşük ve hipotermi geçirmekte olan düzensiz göçmene, ekipler tarafından parkaları giydirilerek ısınması sağlandı. Acil durum bilgisi vererek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan ekipler, bölgeye ambulans helikopter talep etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, kurtarılan düzensiz göçmeni alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların, rahatsızlandığı için arazide terk ettiği düzensiz göçmen...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların, rahatsızlandığı için arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarıldı. Nabzı çok düşük olan ve hipotermi geçiren düzensiz göçmene parkalarını giydirerek ısınmasını sağlayan ekiptekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans helikopter talebinde bulundu. Bölgeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan düzensiz göçmen, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus Meclisi'nden Terör Mağdurları ve Devrim Şehitleri İçin Yasa Değişikliği
2
Yunanistan'dan Elon Musk'a Parlamento Daveti
3
Zaporijya'daki Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Yaralı
4
AK Parti'li Yıldırım: Aile Kurumu Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip
5
Şırnak'ta İki Tankerin Çarpışması: 6 Yaralı
6
Çocukları Koruma Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!