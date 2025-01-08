Van'da Kaçakçıların Terk Ettiği Düzensiz Göçmen Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kaçakçıların Terk Ettiği Düzensiz Göçmen Jandarmanın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların rahatsızlandığı için arazide bıraktığı düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla özverili çalışmalarını sürdürmekte.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, yurda yasa dışı yollarla getirilen düzensiz göçmenlerin batı illerine taşınacağı bilgisi elde edildi. Hemen ardından Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi kırsalında bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, dron ve ayak izi takibi yaparak düzensiz göçmenlerin yerini tespit etti.

Operasyon sırasında, yaya olarak ilerleyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı ve bir şüpheli olan G.Y. gözaltına alındı. Ekipler, yapılan görüşmelerde düzensiz göçmenlerden birinin rahatsızlandığını ve arazide bırakıldığını öğrenince, bölgeyi tarayarak bu göçmene ulaşma çabası içerisine girdi.

Nabzı düşük ve hipotermi geçirmekte olan düzensiz göçmene, ekipler tarafından parkaları giydirilerek ısınması sağlandı. Acil durum bilgisi vererek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan ekipler, bölgeye ambulans helikopter talep etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, kurtarılan düzensiz göçmeni alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kaçakçıların, rahatsızlandığı için arazide terk ettiği düzensiz göçmen, donmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarıldı. Nabzı çok düşük olan ve hipotermi geçiren düzensiz göçmene parkalarını giydirerek ısınmasını sağlayan ekiptekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans helikopter talebinde bulundu. Bölgeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan düzensiz göçmen, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.