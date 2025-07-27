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Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:58
Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Kaçakçılık Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Van'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 20 operasyon düzenledi.

Büyük Miktarda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Yapılan operasyonlar sırasında 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu operasyonlar, Van'da kaçakçılıkla mücadele çabalarının devam ettiğinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına...

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına...

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi.

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