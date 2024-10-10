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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Valisi Ozan Balcı, kaybolan öğrenci Rojin Kabaiş'in bulunması için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:53
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Valisi Ozan Balcı, Kaybolan Öğrenci Rojin Kabaiş İçin İncelemelerde Bulundu

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama çalışmalarının sürdüğü alanda detaylı incelemelerde bulundu.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Balcı'nın kaybolan öğrencinin aramasıyla ilgili olarak çalışmaları yerinde görmek amacıyla bölgede bulunduğu ifade edildi. İlgili ekiplerden son durumu öğrenen Balcı, Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve ailesiyle de bir araya gelerek onlara başsağlığı dileklerini iletti.

Çalışmalar Koordineli Olarak Devam Ediyor

Vali Balcı, arama faaliyetlerinin Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD ve diğer ilgili kuruluşların iş birliği içinde yürütüldüğünü bildirdi. Çalışmaların geniş bir alanda ve titizlikle sürdüğünü belirten Balcı, arama sürecinin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Çevre mahalleler, şehir merkezi ve 81 ilde çalışmalarımız devam ediyor. Kızımızı bulmak için tüm deliller titizlikle değerlendiriliyor. Arama çalışmalarında botlar, helikopterler, dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri aralıksız olarak görev alıyor. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ile birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin katkılarıyla çalışmalarımız, öğrencimizi bulana kadar sürecektir."

Balcı'ya bu ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan eşlik etti.

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi...

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi...

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi...

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi...

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi...

Van Valisi Ozan Balcı, 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla bir araya geldi, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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