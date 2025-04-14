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Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Milli Eğitim personeline 52.472 TL promosyon ödemesi yapılacak. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 14.04.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:55
Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kamu eğitim personeline yönelik yapılan yeni promosyon anlaşması, öğretmenler ve diğer çalışanlar için önemli bir müjde sundu. Ziraat Bankası ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, her birey için 52.472 TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Nisan Ayı Bitmeden Hesaplara Yatacak

Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 52.472 TL'lık promosyonun en kısa sürede, tek seferde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ziraat Bankası'nın kazandığı ihale ile birlikte bu rekor düzeydeki ödemelerin ne zaman yapılacağına dair detaylar bekleniyordu, fakat bu belirsizlik de sona erdi.

Teşekkür Mesajı

Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı yayınlayarak, promosyon anlaşmasının detaylarını paylaştı. Yapılan paylaşımda, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün promosyon anlaşması 52.472,00 TL olarak protokol altına alınmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Harun Aslanargun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mithat İzsiz’e ve Ziraat Bankası Müdürümüz Sayın Mehmet Sıddık Durmuş’a teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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