Van'da minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Tuşba ilçesi, Göllü Mahallesi mevkii

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 72 AAH 389 plakalı minibüsün Van-Erçiş kara yolu Göllü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti. Sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazazedeler ambulanlarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.