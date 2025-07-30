Van'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Van'da Minibüs ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 11 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle otomobilin çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 65 NK 106 plakalı minibüs ile 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik önlemi alan ekipler, kazanın yaşandığı bölgede yolu trafiğe kapattı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.