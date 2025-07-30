Van'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay, Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

M.K. yönetimindeki 65 NK 106 plakalı minibüs ile M.B.'nin kullandığı 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Kazanın ardından minibüs otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilirken, minibüsteki 10 yolcu ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kaza yerine geldi, incelemelerde bulundu. Kazaya yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kaza yerine geldi, incelemelerde bulundu. Kazaya yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.