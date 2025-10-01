Van'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 11'i öğrenci 14 yaralı

Erciş-Van kara yolunda kaza

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, Erciş-Van kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda bir tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 11'i öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Çarpışmaya karışan araçlar, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAZ 631 plakalı tır ile 65 AAG 876 plakalı öğrenci servisiydi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar araç geçişine açıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

