Van'da Öğrenciler ve Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kızılay Haftası Etkinliği

Van'da Kızılay Haftası Coşkusu

Van'ın Muradiye ilçesinde, Kızılay Haftası dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Türk Kızılay Muradiye Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

Şube binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Palyaço ve çizgi film karakterleri kostümleri giymiş gönüllülerin gösterileri, çocukların yüzlerini gülümsetti. Ayrıca, yüzleri boyanan ve atlı karıncaya bindirilen çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik, bir fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Yönetimden Açıklamalar

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Türk Kızılay, sadece afet durumlarında değil, her zaman halkının yanında. Bu etkinlikler bu gerçeği ortaya koyuyor. Çocuklarımız, unutamayacakları bir gün yaşadı" dedi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise, kırsal mahallelerden gelen 150 öğrenciyi etkinliğe davet ettiklerini belirterek, "Kızılay'ımızın çalışmalarını anlattık ve minik kalplere dokunduk. Herkes mutlu ayrıldı" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Yorumları

Etkinliğe katılan öğrenciler, düzenlenen etkinliğin kendileri için çok eğlenceli geçtiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.