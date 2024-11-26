Van'da Okul Kömürleri İçin Operasyon: 23 Şüpheli ve 82 Ton Kömür Ele Geçirildi

Van'da Okul Kömürlerine Yönelik Büyük Operasyon

Van'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olarak dağıtılacak kömürlerin üçüncü kişilere satışı ile ilgili kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 82 ton 770 kilogram kömüre el konuldu ve 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulların ısınması amacıyla temin edilen kömürlerin satışı ile ilgili yapılan tespitlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi. Kent merkezi ve Muradiye ilçesinde tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ele Geçirilen Kömür Miktarı

Yapılan operasyonlar sonucunda yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirildi. Önceki operasyonlarla birlikte, toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş durumda.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Opsiyon sonucu yakalanan şüpheliler üzerinde gerekli yasal işlemlere başlanılmış olup, operasyonların devam edeceği bildirildi. Bu olay, kamu kaynaklarının kötüye kullanımını açıkça gözler önüne sererken, eğitim alanında yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.