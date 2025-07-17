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Van'da 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' Sergisi Devam Ediyor

Van'da, 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında açılan Picasso sergisi sanatseverlere kapılarını açıyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:27
Van'da 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' Sergisi Devam Ediyor

Van'da Sanat Dolu Bir Etkinlik

Van'da düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' çerçevesinde açılan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi, sanat tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin 2025 yılındaki yedinci durağı olan Van'da, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi''nde gerçekleştirilen sergi, ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Özgün Eserlerin Büyüsü

Sergide, Picasso'nun gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 47 eşsiz eser yer almaktadır. Bu eşsiz eserler, sanatseverlere Picasso'nun yaratıcılığı ve sanatı hakkında derin bir bakış sunuyor.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Çağrı

Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, Picasso'nun eserlerini Van'da sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını dile getirirken, "Bütün vatandaşlarımızı Van Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisini ziyaret etmeye davet ediyorum. Sergimiz ücretsiz ve hepsi birbirinden eşsiz 47 eserden oluşuyor," dedi.

Sanatseverlerin Yorumları

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, sergiyi büyük bir heyecanla karşıladıklarını ve Van'a önemli bir değer kattığını ifade etti. Sergi, Van'da sanata olan ilgiyi artırırken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir"...

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir"...

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

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