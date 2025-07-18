Van'da Sündüz Yaylası'nda Şehitler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Van'da Şehitler Anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası, 32 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 14'ü çocuk olmak üzere toplam 24 kişinin anısına düzenlenen törene ev sahipliği yaptı. Anma programı, katılımcıların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanlarını otlatmak üzere gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi yaşamını yitiren 11 aileden 24 kişi için yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Belediye Parkı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Arslanargun, "Terör örgütü PKK tarafından tamamı sivil, silahsız 24 masum insanımız Sündüz Yaylamızda katledildi. Yıllardır bu acıyı içimizde en derinde yaşıyoruz. Aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Terörle Mücadelenin Önemi

Olayın üzerinden 32 yıl geçtiğini vurgulayan Arslanargun, Türkiye'nin 40 yıl boyunca terörle mücadele ettiğini ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılan adımlarla kardeşlik bağlarının güçlendirildiğini vurguladı.

Kardeşlik Bağları

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Anadolu coğrafyasının geçmişteki savaşları ve şehitlik mücadelesini hatırlatarak, "Bu mesele benim meselemdir" diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımız, terör örgütünün silahlarını bırakması için önemli adımlar atmıştır" dedi.

Şehit Ailelerinden Gelen Mesajlar

Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman, bu toprakların kahramanların yurdu olduğunu belirtirken, Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa ise insanlık suçu işleyenlere bir daha fırsat verilmemesi çağrısında bulunarak, geçmişte yaşanan trajedilerin bir daha yaşanmaması için birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti.

Dua ve Ziyaret

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüdü ve burada dua ettiler. Katılımcılar, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Ayrıca, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi için de çiçek bırakarak dua etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 32 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de çığın düştüğü bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 32 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de çığın düştüğü bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.