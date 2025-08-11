DOLAR
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Van'da 'beyazlatıcı' ve 'sivilce izlerini yok eden' kremleri kullanan dört kişi hastanelik oldu. Uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:42
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Van'da Riskli Krem Kullanımı Sonucu Dört Kişi Hastaneye Yatırıldı

Van'da son iki hafta içinde internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanan dört kişi, ciltlerinde oluşan kızarıklık ve yanma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Kullanılan kremler, "cildi beyazlatıyor" ve "sivilce izlerini yok ediyor" gibi iddialarla reklam ediliyordu.

Hastalar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, krem kaynaklı gelişen şişlik, yanma ve kızarıklık şikayetleri ile karşılaştıkları vakaların ardından hastaların detaylı incelemeler için hastaneye yatırıldığını belirtti.

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, vatandaşların hekim önerisi olmadan ilaç veya krem kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi. Özkol, "İlk başta 21 yaşındaki genç bir hastamızı ağırladık. Kullandığı krem nedeniyle cildinin ciddi şekilde yandığını gözlemledik. Tedavisi yoğun bakımda sürdürüldü ve hastamız şu an toparlama sürecinde,” diyerek durumu aktardı.

Prof. Dr. Özkol, benzer vakaların artığını kaydederek, "Son günlerde aynı kremi kullanan kişilerde karşılaştığımız şikayetler artıyor. Bir hastadan diğerine farklı yanıtlar alıyoruz. Bu tür kozmetik ürünlerin bilinçli kullanımı, sağlık açısından son derece önemli,” şeklinde konuştu.

Uzmanlar Uyarıyor: Krem Kullanımında Dikkatli Olun

28 yaşındaki S.Ç., arkadaşlarının tavsiyesiyle aldığı krem sonrasında ciddi yan etkiler yaşadığını ifade etti. Kullanımından sonra ilk başta bir sorun hissetmediğini ancak sonraki günlerde yanma, kaşınma ve yaraların meydana geldiğini aktaran S.Ç, "Lütfen doktorlara danışmadan kimse krem kullanmasın. Yakınlarım bu durumu yaşamadı ama benim başıma geldi. Bu, herkesin başına gelebilir,” dedi.

Hastalar için sağlıklı bir tedavi sürecinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özkol, "Kozmetik ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, ihmal edildiğinde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, deride herhangi bir rahatsızlık durumunda hemen dermatoloji uzmanlarına başvurulmalıdır,” ifadelerinde bulundu.

Van'da 2 haftalık süreçte internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanmaya başlayan 4 kişi...

Van'da 2 haftalık süreçte internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanmaya başlayan 4 kişi, vücutlarında ve yüzlerinde meydana gelen kızarıklık ve yanma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Van'da 2 haftalık süreçte internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanmaya başlayan 4 kişi...

Van'da 2 haftalık süreçte internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanmaya başlayan 4 kişi, vücutlarında ve yüzlerinde meydana gelen kızarıklık ve yanma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

