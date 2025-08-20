Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı: 32 Bin Öğrenci

Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Van'da düzenlenen yaz okulunun kapanış programı, Van Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program akışı ve gösteriler

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler Filistin'in geleneksel dansı 'dabke' gösterisi sundu. Program boyunca gençlerin hazırladığı sunumlar ve toplu etkinlikler dikkat çekti.

Vali Ozan Balcı'dan gençlere destek mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencilere başarı diledi. Balcı, katkı sağlayan TÜGVA İl Başkanı ve ekibine teşekkür etti ve şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimizle bu enerjiyi paylaşıyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan TÜGVA İl Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye'de güzel işler oluyor. Van'da da güzel işler oluyor, güzel şeyler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlarımızın desteğiyle ekip arkadaşlarımızla beraber Van'ımızda eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültüre ve daha birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Bunlar niye oluyor? Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak ve hayallerini gerçekleştirsinler diye yapıyoruz."

Balcı ayrıca kentte yürütülen çalışmaların gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, her zaman gençlerin yanında olacağını ifade etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin açıklamaları

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Van'da yaz okullarında 32 bin öğrenciyi ağırladıklarını, Türkiye genelinde ise 429 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Beşinci, ebeveynlere teşekkür ederek Ayasofya açılışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yaptı ve gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

Bizleri tercih eden annelere ve babalara çok teşekkür ediyorum. Zincirler kırıldı, prangalar çözüldü ve Ayasofya açıldı. Ayasofya açılırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere çok önemli bir hedef gösterdi. Aynen şöyle söyledi: 'Ayasofya'nın açılışı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.' Allah sizlerden razı olsun. Bu gençlik konuşacak ve yazacak, hakikati dünya okuyacak. Bir sabah aydınlık gelecek diyorum.

Üniversite Rektörü ve protokol konuşmaları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı'nın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna değinerek iyi insan ve faydalı vatandaş yetiştirmenin önemini vurguladı. Şevli, teknolojinin insanlığa merhamet getirecek biçimde geliştirilmesi gerektiğini belirterek gençlere şöyle seslendi:

Şimdi Filistin'de görüyorsunuz. İnsanlığın yararına hizmet etmesi gereken teknoloji maalesef masum çocukların ve bebeklerin üzerine bomba olarak yağıyor. Gençler ve çocuklar, gelecekte milli teknoloji hamlesiyle teknolojiyi geliştirecek ve dünyaya merhamet getirerek. Gazze'deki, Filistin'deki ve dünyadaki tüm çocuklara sahip çıkacaksınız.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da yaz kurslarında verilen eğitimin çocuklar ve gençlerin geleceğini aydınlatacağını belirtti. Arvas, Kur'an-ı Kerim okumanın büyük bir nimet olduğunu söyleyerek TÜGVA'ya emeği için teşekkür etti ve Gazzeli kardeşler için dua çağrısında bulundu.

TÜGVA Van İl Temsilcisi Hamza Sığınç, gençlerin Kur'an-ı Kerim, spor, ilim ve ahlak ile buluştuğunu belirterek gençlerin ülke genelinde birer meşaleye dönüşeceğini ifade etti.

Program kapanışı

Protokol üyelerine hediye takdiminin yapıldığı program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Programa İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve çok sayıda vatandaş katıldı.

