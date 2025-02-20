Van'da ÜNİDES Destekli 13 Projenin Tanıtımı Yapıldı

Van'da ÜNİDES ile desteklenen 13 projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Rektör Şevli, öğrencilere kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:54
Van'da ÜNİDES Destekli 13 Projenin Tanıtımı Yapıldı

Van'da 13 Proje Tanıtıldı

Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen 13 projenin tanıtımı düzenlendi. Tanıtım etkinliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Rektör Şevli’nin Değerlendirmeleri

Etkinlikte söz alan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin sadece teorik eğitimle kalmamasını hedeflediklerini ifade ederek, öz güveni yüksek, girişimci, ve dijital okuryazarlığı üst seviyede gençler yetiştirmek amacıyla çaba gösterdiklerini aktardı. Şevli şunları söyledi:

"2020'de, yeni nesil bir üniversite olarak stratejik planımızı oluşturduk. Ülkemizdeki diğer üniversitelere örnek olacak şekilde Genç Ofisini kurduk. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Erol Özvar, her ziyaretinde gençlerimize sağladığımız olanakları övgüyle bahsetmektedir. Uzmanlar, öğrencilerimizin farklı alanlarda eğitim almasını sağlamaktadır. Ayrıca, gençlerimize çeşitli kariyer fırsatları sunduğumuz projeler geliştiriyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'in Açıklamaları

Programda söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, öğrenci topluluklarının destek almalarının projelerini hayata geçirmede kolaylık sağladığını belirtti. Özdemir, ÜNİDES programının yerel projelere 50 bin, ulusal projelere ise 100 bin liraya kadar destek verdiğini ifade etti. Özdemir, "İlimizde toplamda 13 projemiz, ÜNİDES programından 650 bin lira destek alarak uygulama aşamasına geçmiştir. Öğrenci topluluklarımızı tebrik ediyor, desteklerinden dolayı rektörümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tanıtım programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Aydın Görmez, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Üniversite...

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programınca (ÜNİDES) desteklenen 13 projenin tanıtımı yapıldı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Üniversite...

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programınca (ÜNİDES) desteklenen 13 projenin tanıtımı yapıldı.

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