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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan operasyonda 122 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 21:22
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, kamyonette gizlenmiş toplam 122 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü araştırmalar sonucunda, Gürpınar ilçesinde yüklü bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan detaylı aramada, tahtaların altında gizlenmiş yün torbaları içinde 82 kilogram skunk ve 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucu maddeyle Mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonette yün torbalarına gizlenmiş 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele...

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonette yün torbalarına gizlenmiş 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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