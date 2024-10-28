Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Kilo Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu
Van'da gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda 71 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Valilikten alınan bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı takımları, 21-27 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 ayrı operasyon gerçekleştirmiştir.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler
Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler şunlardır:
- 71 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu
- 19 gram skunk
- 9 gram esrar
- 1 gram eroin
- 892 adet sentetik ecza
Gözaltına alınan 15 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.