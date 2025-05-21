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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kilo 608 Gram Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:32
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kilo 608 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da gerçekleştirilen narkotik operasyonu, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda büyük bir başarı elde etti.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı

18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, toplam 90 kilo 608 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktarın içinde 74 kilo 690 gram skunk ve 15 kilo 918 gram toz esrar yer alıyor.

Operasyonda elde edilen bu sonuç, yerel güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelesinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Van'da düzenlenen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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