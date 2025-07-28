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Van'da Yaban Keçisi Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı ve doğaya dönecek.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 16:25
Van'da Yaban Keçisi Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Yaban Keçisi Yavrusuna Acil Müdahale

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Çatbayır Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan vatandaşlar, yaralı ve bitkin bir yaban keçisi yavrusu buldu. Yürümekte zorluk çeken hayvanın durumu mahalle muhtarı Eyüp Kayan tarafından yetkililere bildirildi.

Doğa Koruma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı yaban keçisini alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşıdı. Merkezde hayvanın tedavisinde ilk aşamalara başlandı.

Yaban Hayatını Koruma Çabaları

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayatını korumak için etkili çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaban keçisi yavrusunun tedavi süreci hakkında bilgi veren Aslan, "Merkezde tedavisine yönelik ilk müdahaleler yapıldı. Hayvanda bitkinlik durumu olduğu gözlemlendi. Ayrıca yüksekten düşmeye bağlı beyin travması ve akciğer enfeksiyonu tespit edildi. Tedavisinin ardından doğaya bırakılması planlanıyor," dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, tedaviye alındı.

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