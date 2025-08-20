Van'da Yeşilay (YEDAM) Desteğiyle 15 Yıllık Kumar Bağımlılığını Yenip Hayata Döndü

ORHAN SAĞLAM - Van'da yıllardır devam eden kumar bağımlılığından, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle kurtulan S.S, eşi, çocukları ve ailesiyle yeniden mutlu bir hayata başladı.

32 yaşındaki S.S, küçük yaşlarda çevresine özenerek başladığı kumarın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü anlattı. 15 yıl süren bağımlılık sürecinde kazandığı parayı kumarda kaybettiğini, yalnızlaştığını ve aile ilişkilerinin bozulduğunu fark eden S.S, evlilik sürecinde ara vermeye çalışsa da bağımlılıktan kurtulamadı.

Kazandığı parayı kumara yatırdığını, itibarını ve aile bağlarını yitirdiğini söyleyen S.S, bu süreçte eşinin mahkemeye başvurduğunu ve uzaklaştırma cezası aldığını belirtti: "Çocuklarımı göremez duruma geldim. Tüm bunlar birleşince içinden çıkamaz bir hal almıştım."

"İyi ki de YEDAM'a geldim"

S.S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede ilaç tedavisine başladıktan ve doktorların tavsiyesiyle 4 yıl önce YEDAM'a başvurduktan sonra rehabilitasyonla yeni bir hayat inşa etmeye başladığını söyledi. "Burada bir aile gibiyiz, beni anlayan tek yer Yeşilaydı. Eşime anlatamadıklarımı Yeşilay ile paylaştım," ifadelerini kullandı.

S.S, tedavilere düzenli katıldığını, danışmanının verdiği çalışmaları uyguladığını ve öğrendiklerini sosyal hayatına taşıdığını belirtti. "YEDAM bana eşimi, çocuklarımı ve ailemi verdi. Kumarı bıraktıktan sonra araba aldım ve ev almak için de başvuru yaptım," dedi.

YEDAM'dan ücretsiz ve gizlilik esaslı destek

YEDAM'da görevli uzman klinik psikolog Hatice İnci, merkezin alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılıklarına yönelik ilaçsız ve ücretsiz tedavi hizmeti verdiğini söyledi. İnci, çalışmaların gizlilik esasına göre yürütüldüğünü vurgulayarak, tedavide tıbbi, psikolojik ve sosyal desteğin üç ayağı olduğunu, bu üçlü destek sayesinde danışanların bağımlılıklarındaki düşüşün izlendiğini belirtti.

İnci, "Tedavi süreçlerini devam ettiren kişilerin bağımlılıklarındaki düşüş gözlemlenmektedir. Bundan dolayı danışanlarımızı uzun süre takip ediyoruz," dedi.

S.S, benzer durumda olanlara şu tavsiyeyi verdi: "Buraya gelenler hiçbir şeyi gizlemeden ne varsa açık açık söylesinler çünkü gizlilik bağımlılığı besler."