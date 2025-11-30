Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Olay ve ilk müdahale

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil baraja düştü. Olayı haber alan ekiplere 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar yapıldı.

Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve su altı arama-kurtarma ekipleri çalışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçta 3 kişi bulunuyordu.

Kayıplar ve arama çalışmaları

Su altı ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan iki kişinin, Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) olduğu belirlendi. Suda olduğu belirtilen üçüncü şahsı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan iki kişinin cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

