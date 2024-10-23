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Van'daki Öğrenciler ve Öğretmenlerden Ameliyat İçin Yardım Kampanyası

Van'da öğretmenler ve öğrenciler, serebral palsi hastası iki kardeşin ameliyatı için kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:09
Van'daki Öğrenciler ve Öğretmenlerden Ameliyat İçin Yardım Kampanyası

Van'da Serebral Palsi Hastası Kız Kardeşler İçin Yardım Kampanyası

Van'ın İpekyolu ilçesinde, serebral palsi (beyin felci) hastası 17 yaşındaki Elif Eylül ve 15 yaşındaki kardeşi Gülperi Gültekin'in ameliyatı için öğretmenler ve öğrenciler tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kız Kardeşlerin Zorlu Mücadelesi

Buzhane Mahallesi'nde yaşayan Şahin ve Zeynep Gültekin'in iki çocuğu, serebral palsi hastalığıyla doğdular. Kızlarının hastalığına karşı verecekleri mücadelede tüm imkanlarını seferber eden aile, Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olabileceklerini öğrendi.

Okuldan Dayanışma

Bu süreçte İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı öncülüğünde bir yardım kampanyası düzenlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve hayırseverlerin katkılarıyla topladıkları yardımlar sayesinde Elif Eylül’ün ilk ameliyatı gerçekleştirildi.

Aileden Açıklamalar

Birçok hastane gezdiklerini belirten baba Şahin Gültekin, "Okul sayesinde kızım Denizli’ye götürüldü ve ilk ameliyatı yapıldı. İki kızımın daha ameliyat olması gerekiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Öğretmenlerim, evime gelerek kızlarıma eğitim veriyor. Hepsi de kızlarım için seferber oldu, Allah hepsinden razı olsun," diyerek duygularını paylaştı.

Yardımlar Sürecek

Okul Müdürü Dilaver Dindar, "Evde eğitim alıyorlar ve bu süreçte durumlarını fark ettik. Öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, öğretmen arkadaşlarımız ise imkanları ölçüsünde destek oldu. Elif Eylül ilk ameliyatını oldu, umarız 25 Kasım’da iki kardeşin de ikinci ameliyatı gerçekleştiririz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Destek Çağrısı

Kampanyanın öncüsü kimya öğretmeni Ozan Sağır ise, "Bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattık. Öğrencilerim, harçlıklarını biriktirip Elif Eylül'e teslim ettiler. Onlarla gurur duyuyorum. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum," dedi.

Elif Eylül'ün Teşekkürü

Ameliyatı için kampanya başlatan öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür eden Elif Eylül, iyileşip okula gitme arzusunu dile getirdi.

Van'da İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik...

Van'da İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı'nın, serebral palsi (beyin felci) hastası Elif Eylül (Fotoğrafta) ve kardeşi Gülperi Gültekin'in ameliyatı için öğretmen ve öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Topladıkları yardımla Elif Eylül Gültekin'in ilk ameliyatını yaptıran öğretmen ve öğrenciler, diğer ameliyatlar için kampanyayı sürdürüyor.

Van'da İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik...

Van'da İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı'nın, serebral palsi (beyin felci) hastası Elif Eylül (Fotoğrafta) ve kardeşi Gülperi Gültekin'in ameliyatı için öğretmen ve öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Topladıkları yardımla Elif Eylül Gültekin'in ilk ameliyatını yaptıran öğretmen ve öğrenciler, diğer ameliyatlar için kampanyayı sürdürüyor.

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