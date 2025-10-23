Van Depremi 14. Yıl: Erciş'te 604 Kişi Anıldı

23 Ekim 2011'deki 7,2 büyüklüğündeki Van depreminde hayatını kaybeden 604 kişi, Erciş'te düzenlenen törenle 14. yılında anıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:34
Van Depremi 14. Yıl: Erciş'te 604 Kişi Anıldı

Van Depremi 14. Yıl: Erciş'te 604 Kişi Anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi düzenlenen programla anıldı.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yılı dolayısıyla anma programı organize edildi.

Tören ve Dualar

Erciş Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van depreminin sadece Erciş'in değil, tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu söyledi.

O zorlu günlerde devletin tüm imkanıyla, milletin de yardımseverliği ve dayanışma ruhuyla Erciş'in yanında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

Ülkemizin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kısa sürede bölgeye ulaşmıştır. Birlik ve beraberlik duygusu en güçlü şekilde hissettirilmiştir. Bu vesileyle o günlerde Erciş'e destek olan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Depremin hemen ardından o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yeniden imar ve inşa çalışmaları sayesinde kısa sürede modern, dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilerek vatandaşlarımızın yaşam alanları yeniden oluşturulmuştur. Erciş, geçmişin acı tecrübelerinden güç alarak daha planlı, daha güvenli bir şehir kimliği kazanmaya devam etmektedir. Rabb'im ülkemize bir daha böyle afetler ve acılar yaşatmasın.

Etkinlikler ve Dayanışma

Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi. AFAD ve sağlık ekipleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirirken, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Program, deprem sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi...

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi düzenlenen programla anıldı. Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yılı dolayısıyla anma programı organize edildi. Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi. AFAD ve sağlık ekipleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirirken, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı. Program, deprem sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Ali Mahir Başarır: 2026 Bütçesinin Yüzde 50'si Faize Gidiyor
6
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
7
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde