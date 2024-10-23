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Van Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Van'da 2011 depreminde kaybedilenler için anma programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:39
Van Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Van'daki Deprem Anma Töreni

Van'da, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı. Depremin merkez üssü olan Tabanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma etkinliği, bu yıl 13. yıl dönümünde Erciş ilçesinde yapıldı.

Mezarlıkta Düzenlenen Program

Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybedenler için dualar edildi. Etkinliğe katılanlar arasında Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu gibi yetkililer bulunmaktaydı. Ayrıca, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da törene katıldı ve hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Karaloğlu'ndan Açıklamalar

Kaymakam Murat Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, depremlerin doğal afetler olduğuna dikkat çekti ve hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çizdi. "Bu özel günde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Geride kalan yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz," dedi. Ayrıca, 2011'de yaşanan deprem sonrasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Geçmişte olduğu gibi, bu tür felaketlerde her zaman bir araya gelip destek olmayı sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Kaymakam Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Katil İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne karşı Türkiye'den başka yüksek sesle bu konuya değinen bir devlet yok. Bizim milletimiz her zaman acı çekenlerin yanındadır."

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı. Erciş...

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı. Erciş ilçesinde, Seyyit Muhammed Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı. Erciş...

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı. Erciş ilçesinde, Seyyit Muhammed Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

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