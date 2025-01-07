Van Edremit'te 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 36 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda, 6 Ocak tarihinde ilçedeki bir ikamette arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 kilogram esrar ve 9 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak şüpheli şahısların sorgulanmasına devam ediliyor. Van’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 36 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.