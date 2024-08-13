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Van Gölü Havzası Koruma Toplantısı Bitlis'te Gerçekleşti

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Van Gölü Havzası'nın korunması için atılan adımlar değerlendirildi ve projelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:24
Van Gölü Havzası Koruma Toplantısı Bitlis'te Gerçekleşti

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı Toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı değerlendirilmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, bakan yardımcısı Fatma Varank da katıldı. Varank, toplantının 6. kez yapıldığını belirtti.

Gelecek İçin Sürdürülebilir Projeler

Toplantıda konuşan Fatma Varank, "Bu projeyi Sayın Emine Erdoğan destekledi ve biz de birlikte bu noktaya geldik. Yaptığımız yatırımların sürdürülebilir olması gerekiyor; atık su arıtma tesislerimiz gibi projeleri etkili bir şekilde yönetmeliyiz," dedi. Ayrıca, Van Gölü'nün büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması gerektiğini ifade etti.

Bölge Yönetimi ve Koruma Çalışmaları

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da, Van Gölü'nün çevresinin koruma altına alındığını ve yapılaşmanın kontrol altına alınacağını belirtti. Karaömeroğlu, "Atık yönetimi, dere ıslahı ve çevresel farkındalığın artırılması gibi konularda çalışmalar hız kazanacak," şeklinde konuştu.

Toplumsal Farkındalık ve İş Birliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Gölü'nün Türkiye için bir değer olduğunu ve bu değeri gelecek nesillere aktarmak için var güçle çalışacaklarını söyledi. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, "Van Gölü'nün güzelliklerini korumak için desteklenmemiz önemlidir," dedi.

Toplantıya, bakanlık yetkilileri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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