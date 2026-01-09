Van Gölü Havzası'nda Uzman Uyarısı: Kar Yağışı İklim Değişikliğini Gizlemesin

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'ndaki kar yağışının iklim değişikliğini durdurmadığını ve su sorununu çözmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:35
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son dönemde bölgeyi etkileyen yoğun kar yağışlarının iklim değişikliğinin sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Kar yağışı aldatmasın

Aralık ayının son haftasında Türkiye genelinde olduğu gibi Van Gölü Havzası’nda da etkili olan yoğun kar yağışları, kamuoyunda iklim değişikliğinin etkilerinin geri plana düştüğü algısına yol açtı. Ancak Prof. Dr. Alaeddinoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada bunun yanıltıcı olabileceğini belirterek, "Bu yağışlar su sorununu çözecekmiş gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. Dünya ısınmaya devam ediyor ve bu sürecin geri dönüşü yok" dedi.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, ülke genelinde görülen yağışlı ve soğuk hava dalgasının bazı bölgelerde kar, bazılarında yağmur şeklinde etkili olduğunu, bu yağışların değerli olmakla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu suyu tamamen karşılayacağı düşüncesinin yanlış olduğunu vurguladı. Ayrıca bu kar yağışının beklenen, olağan bir durum olduğunu kaydetti.

Daha ekstrem soğuklara hazırlıklı olun

Alaeddinoğlu, iklim değişikliğiyle hava sistemlerindeki dengenin bozulduğunu belirterek, yaz aylarında aşırı sıcaklar ve buharlaşma, kış aylarında ise kuzey kökenli soğuk hava dalgalarının etkisinin artabileceğini söyledi. Buna bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha ekstrem soğukların yaşanmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Uzman, Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkının azalmasının hava geçişkenliğini artırdığını, bunun sonucunda kutupların soğuk havasının daha güneye, güneyin sıcak hava dalgalarının ise daha kuzeye ilerleyebileceğini anlattı. Bu bağlamda bahar aylarında dahi şiddetli soğuklar ve yoğun kar yağışları görülebileceğini; hatta eksi 30, eksi 40 derecelere varan sıcaklıkların normal sayılabileceğini belirtti.

Havzada Akdeniz iklimi etkisi artacak, su krizi derinleşebilir

Alaeddinoğlu, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda Van Gölü Havzası'nda Akdeniz ikliminin etkisini artırmasının beklendiğini ve bunun kuraklığın şiddetlenmesine, yaz ve kurak sezonun uzamasına yol açacağını söyledi. Bu durumun içme, kullanma ve sulama suyunu ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Sonuç olarak Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu yılki kar yağışlarının anlamlı olduğunu ancak sorunun çözümü için kesinlikle yeterli olmadığını; kar yağışının devam etmesinin dahi su sorununu tamamen çözdüğümüz anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

