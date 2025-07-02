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Van Gölü'nde Dalgıçlar Türk Bayrağı ile Denizcilik Bayramı'nı Kutladı

Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı. Van Gölü'nde yapılan bu etkinlik büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:58
Van Gölü'nde Dalgıçlar Türk Bayrağı ile Denizcilik Bayramı'nı Kutladı

Van Gölü'nde Dalgıçlardan Anlamlı Kutlama

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın coşkusu, Van Gölü'nde dalgıçlar tarafından görkemli bir şekilde kutlandı. Van Dive Ank Dalış Okulu üyesi dalgıçlar, gölün derinliklerinde ve yüzeyinde Türk bayrağını açarak bu özel günü anlamlandırdı.

Dalgıçların Açıklamaları

Dalgıçlardan Yusuf Ekinci, kutlama vesilesiyle yaptığı açıklamada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ocean bağımsızlığını simgelediğini belirtti. Bu nedenle Van Gölü'nde bir araya geldiklerini ifade etti.

Diğer bir dalgıç olan Ömer Faruk Mengi ise etkinliklerinin sadece kutlama ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Van Gölü'nün geleceği hakkında da önemli mesajlar verdiğini dile getirdi. Mengi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği Türk milletinin büyük bir hedefi olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, 'Van Gölü'nü hem ülkesinde hem de dünya genelinde tanıtıp ön plana çıkarmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.

Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak...

Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.

Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak...

Van'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.

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