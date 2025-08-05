Van Gölü'nde Flamingoların Büyüleyici Gün Batımı Görüntüleri

Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda konaklayan flamingolar, gün batımının büyüleyici manzaralarıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yoğunluk oluşturan bu kuşlar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı durumunda.

Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımındaki toplu uçuşları, eşsiz manzaralar oluşturuyor. Doğa fotoğrafçısı Yasin Çiftçier, bölgedeki flamingoları çekmek üzere geldiğini belirterek, "Flamingoların beyaz ve kırmızı renkleri, Van Gölü'nün mavi rengi ile birleşince, gün batımının kızıllığı doğa fotoğrafçıları için harika kareler sunuyor. Burada güzel bir ışıkta flamingoları yakalıyoruz." dedi.

Ayrıca, fotoğraf tutkunu ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Küçük de flamingoların uçuşunu ölümsüzleştirmek için bölgede olduğunu ifade ederek, "Onları fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Güneşin kızıllığıyla bütünleştirerek çok güzel fotoğraflar elde ettik." şeklinde konuştu.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yoğunluk oluşturan flamingolar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor. Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında Van Gölü üzerindeki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Van Gölü'nün Erciş ilçesindeki sulak alanlarda yoğunluk oluşturan flamingolar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor. Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında Van Gölü üzerindeki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.