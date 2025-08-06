Van Gölü'nde Yüzen Çocukların Saçları Güneş ve Minerallerle Sararıyor

Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararma eğilimi gösteriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, bu durumu detaylandırarak, göl suyundaki yüksek mineral içeriğinin saç sağlığı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Prof. Dr. Demir, "Göl suyunda başta soda olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunmaktadır. Bu mineraller, vücut için gerekli olup, saç ve cilt üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Ancak bu durum kalıcı değildir; kış aylarında saç rengi orijinal haline döner" ifadelerini kullandı.

Minerallerin saçtaki ölü hücreleri uzaklaştırarak saç sağlığına katkı sunduğunu belirten Demir, Van Gölü'nün aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığını, dolayısıyla bazı cilt hastalıkları için de faydalı bir doğal kaynak olduğunu söyledi.

Çocuklardan İlginç Yorumlar

11 yaşındaki Cihat Çikla, yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız beni tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya, yazın ise Osimhen'e benziyorum." şeklinde konuştu.

Arkadaşlarından Tarık Ensar Ayseli de her yıl aynı durumu yaşadığını ve "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlarım saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum." dedi.

Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.