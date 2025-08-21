DOLAR
Van Gölü Sahil Yolu'nda 3. Etapta Asfalt Çalışmaları Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahil yolu 3. etapta 8 kilometrelik asfalta başladı; tamamlandığında sahil yolu 18 kilometreye ulaşacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:35
Van Büyükşehir Belediyesi projeyi genişletiyor

Van Büyükşehir Belediyesince geçen yıl iki etabı tamamlanan sahil yolunun 3. etap çalışmaları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında, 8 kilometrelik sahil yolunun asfaltına başlandı. Üçüncü etabın tamamlanmasıyla sahil yolu toplamda 18 kilometre uzunluğa ulaşacak.

Projenin planlanan unsurları arasında yürüyüş ve bisiklet yolları, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Projenin amacı, üç ilçenin Van Gölü sahiliyle buluşturulması olarak bildirildi. Çalışmaların etap etap tamamlanmasıyla bölgeye erişim ve rekreasyon olanaklarının artması hedefleniyor.

