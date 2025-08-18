DOLAR
Van Hollen: Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin Tarafından 'Kandırıldı'

Senatör Chris Van Hollen, 15 Ağustos'taki Alaska görüşmesinde Başkan Trump'ın Putin tarafından 'bir kez daha kandırıldığını' ve Kongre'ye yaptırım çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:49
Demokrat senatör görüşmeyi 'Putin zaferi' olarak nitelendirdi

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede "bir kez daha kandırıldığını" savundu.

ABC News'in "This Week" programına konuk olan Van Hollen, görüşmeyi değerlendirirken, Putin'in Amerikan topraklarında ağırlandığını, ancak ne bir ateşkes sağlandığını ne de Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yakın bir görüşme gerçekleştiğini söyledi.

Van Hollen, görüşme öncesinde gündeme gelen yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ve Trump'ın Putin tarafından övüldüğünü belirtti. Ayrıca Putin'in görüşme öncesi hedeflerinden vazgeçmediğini ve Trump'ın umduğu ateşkesi dahi hayata geçiremediğini vurguladı; bu yüzden söz konusu görüşmeyi Putin için bir "zafer" olarak niteledi.

Görüşmeye ilişkin olarak Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Anchorage'da 3 saat süren bir toplantı yapmış; Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Van Hollen, Kongre ve Senato'nun Rusya'ya ve Putin'e yönelik yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

