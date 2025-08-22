Van hudut hattında 165 kilo 984 gram uyuşturucu ele geçirildi

MSB: Hudut birlikleri 7/24 keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."