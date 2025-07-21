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Van Kültür Yolu Festivali ile Kentteki Hareketlilik Artıyor

Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün süren etkinliklerle kentin sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 15:45
Van Kültür Yolu Festivali ile Kentteki Hareketlilik Artıyor

Van Kültür Yolu Festivali, Şehri Canlandırdı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Van, 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalle büyük bir hareketlilik yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen bu etkinlik, şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılarda bulundu.

Çeşitli Etkinliklerle Zenginleşti

Van Kültür Yolu Festivali, konserler, tiyatro oyunları, sergiler, gastronomi etkinlikleri ve atölyeler gibi birçok alanı kapsayan yüzlerce etkinlik ile katılımcıları bir araya getirdi. Festival boyunca, hem Vanlılar hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler yoğun bir ilgi gösterdi.

Esnafın Yüzü Gülüyor

Festival süresince şehrin hareketliliği, özellikle esnafı sevindirdi. Van'ın gastronomi zenginliklerini tanıtmak için ünlü şefler, belirlenen 12 noktada yöresel lezzetler hazırladı. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatlar, katılımcılarla buluştu.

Yerli ve Yabancı Turistle Dolu Dolu Bir Haftasonu

Matbah-ı Van işletmesinin sahibi Gonca Güray, "Festival haftasını dolu ve hareketli geçirdik. Bu süreçte birçok yerli ve yabancı turisti ağırladık. Van Kültür Yolu Festivali sayesinde dolu dolu bir hafta geçirdik," dedi.

Turizmdeki Gelişmeler Gözlemleniyor

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi Genel Müdürü Oğuz Taşkıran ise doluluk oranlarının arttığını ve özellikle son birkaç yıl içerisinde Van'da turizm ve kültür sanat alanında gelişmelerin gözlemlendiğini ifade etti. Adem Ergin gibi diğer işletme sahipleri de festivalin restaurantlarda doluluk oranını arttırdığını belirtti.

Van Kültür Yolu Festivali, şehrin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunurken, gelecekte düzenlenecek etkinliklerin de bir araya gelmesine zemin hazırladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, 9 gün süren festival, kentteki...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, 9 gün süren festival, kentteki hareketliliği artırdı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, 9 gün süren festival, kentteki...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, 9 gün süren festival, kentteki hareketliliği artırdı.

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