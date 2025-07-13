Van Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Etkinlikler Gerçekleşti

Van Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Dolu Günler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Van Kültür Yolu Festivali, zengin etkinlikleriyle sanatseverlerin beğenisini topladı.

Pablo Picasso ve Nabil Anani Sergileri

Festivalin önemli duraklarından biri, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde yer alan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi oldu. Bu sergi, sanatseverlere Picasso'nun özgün eserlerini sunarak ilham kaynağı oldu.

Ayrıca, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" sergisi, Filistin sanatının öncü isimlerinden birinin eserlerini sergileyerek savaş sonrası yaşamın travmasını görsel olarak yansıttı.

Çeşitli Sergilere Ev Sahipliği

Van Müzesi Geçici Sergi Salonu, İl Halk Kütüphanesi, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Cami avlusu ve Akdamar Adası'nda birçok sergi, katılımcılara sunuldu. Sanatseverler, bu sergileri gezip eserleri inceledi, ayrıca Van Müzesi'nde gerçekleştirilen "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması" ve "Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi" etkinliklerine katıldılar.

Konserler ve Performanslar

Festival sırasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde bir konser verdi. Bunun yanı sıra, Grup Tillo ise Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda ilahi ve ezgiler seslendirdi. Dursun Ali Erzincanlı da etkinlikte ilahiler okudu.

Yerel sanatçılar, Kent Meydanı'nda müzikseverlerle buluşarak performans sergiledi.

Renkli Yarışmalar ve Çocuk Aktiviteleri

Festival kapsamında düzenlenen "FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" yarışmalarına katılan fotoğraf tutkunları, festival anlarını ölümsüzleştirme fırsatı buldular.

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Festival, yalnızca yetişkinleri değil, tüm aile bireylerini eğlenceli etkinliklerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şarkıcı Ebru Yaşar, Atatürk Kültür Parkı'nda sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şarkıcı Ebru Yaşar, Atatürk Kültür Parkı'nda sahne aldı.